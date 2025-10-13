Сили оборони України продовжують протистояти російським окупантам. На жаль, ті знову мають успіхи на фронті.

Зокрема, вони взяли під контроль ще один населений пункт. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

Які успіхи Росії на фронті?

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій увечері 13 жовтня. За їхніми даними, російська армія має просування та окупувала один населений пункт.

Так, ворог окупував Тернове на Дніпропетровщині.

Росія окупувала Тернове: дивіться на карті

Також окупанти просунулися поблизу Шандриголового на Донеччині.

Росія просунулася біля Шандриголового: дивіться на карті

Окрім того, аналітики уточнили лінію зіткнення у Малих Щербаках на Запоріжжі.

Ситуація у Малих Щербаках: дивіться на карті

Ситуація на фронті: останні новини