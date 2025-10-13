Росія окупувала село на Дніпропетровщині: карти DeepState за 13 жовтня
- Російська армія окупувала населений пункт Тернове на Дніпропетровщині.
- Окупанти також просунулися поблизу Шандриголового на Донеччині.
Сили оборони України продовжують протистояти російським окупантам. На жаль, ті знову мають успіхи на фронті.
Які успіхи Росії на фронті?
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій увечері 13 жовтня. За їхніми даними, російська армія має просування та окупувала один населений пункт.
Так, ворог окупував Тернове на Дніпропетровщині.
Росія окупувала Тернове: дивіться на карті
Також окупанти просунулися поблизу Шандриголового на Донеччині.
Росія просунулася біля Шандриголового: дивіться на карті
Окрім того, аналітики уточнили лінію зіткнення у Малих Щербаках на Запоріжжі.
Ситуація у Малих Щербаках: дивіться на карті
Ситуація на фронті: останні новини
12 жовтня аналітики DeepState повідомляли, що Сили оборони України відкинули противника поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки. Тим часом росіяни просунулися у Кучеровому Яру та поблизу Шахового.
За добу 12 жовтня на фронті відбулося 149 боєзіткнень, найбільше, а саме 46, – під Покровськом.
Майор ЗСУ й політолог ексклюзивно в етері 24 Каналу Андрій Ткачук розповів, що ЗСУ зірвали плани загарбників на Добропільському напрямку, де взяли їх в оперативне оточення на кількох позиціях.