Резніков пояснив, де і за якими принципами ЗСУ будуть застосовувати касетні боєприпаси

Напередодні США оголосили новий пакет військової допомоги. Зокрема, Україні відправлять касетні боєприпаси. Як ці снаряди буде використовувати наша держава, пояснив міністр оборони.

Україна вітає рішення США надати нову визвольну зброю, що суттєво допоможе деокупувати наші території, рятуючи життя воїнів Сил оборони. Про це заявив Олексій Резніков.

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"Звільнити окуповані території та зберегти життя наших людей"

Резніков зауважив, що згідно зі статтею 51 Статуту ООН Україна має універсальне міжнародно визнане право на самооборону, тому ми вже давно офіційно вимагаємо ці види боєприпасів.

"Хочу наголосити, що, реалізуючи своє невід'ємне право на самооборону, ми й надалі неухильно дотримуватимемося всіх міжнародних гуманітарних конвенцій, які підписала та ратифікувала Україна. Важливо відзначити, що Росія невибірково використовує касетні боєприпаси з першого дня неспровокованої широкомасштабної агресії", – підкреслив міністр.

Додав, що в лютому – березні 2022 року Харків, друге за величиною місто України з населенням понад мільйон, зазнав невпинного бомбардування російськими касетними боєприпасами.

Наша позиція проста – ми маємо звільнити тимчасово окуповані території та зберегти життя наших людей. Для цього потрібно завдати втрат ворогу – військовим злочинцям, ґвалтівникам і мародерам, які окупували наші території. Чим більше втрат ми їм завдамо, тим більше життів українських людей ми зможемо врятувати,

– зауважив Резніков.

В інтересах України зберегти життя наших воїнів. Тому ми продовжуватимемо це робити, використовуючи всю доступну летальну зброю.

5 ключових принципів, яких дотримуватиметься Україна

Касетні боєприпаси – це вид артилерійських або авіаційних снарядів. Вони містять кілька підривних або підроздільних зарядів, які називають субмуніціями, що розсипаються по широкій площі при вибуху.

Очільник оборонного відомства зазначив, щодо касетних боєприпасів є 5 ключових принципів, яких ми будемо дотримуватися і які чітко повідомили всім нашим партнерам, зокрема США.

Україна використовуватиме ці боєприпаси лише для деокупації наших міжнародно визнаних територій. Снаряди не будуть використовуватися на офіційно визнаній території Росії.

Ми не будемо використовувати касетні боєприпаси в міських районах (містах), аби уникнути ризиків для мирного населення.

Касетні боєприпаси застосовуватимуть тільки в місцях скупчення ворожих військових. Зокрема, для прориву рубежів оборони агресора з мінімальним ризиком для життя українських воїнів.

Україна буде вести суворий облік використання цієї зброї та локальних зон, де вона буде використовуватися.

Після деокупації наших територій та перемоги України ці території будуть пріоритетними для цілей розмінування, що дозволить викорінити ризики, пов'язані з елементами касетних боєприпасів, які не вибухнули.

Наша держава звітуватиме партнерам про використання снарядів та їхню ефективність, щоб забезпечити належний стандарт прозорого звітування та контролю.

"Перемога Росії небезпечніша, ніж касетні снаряди"

У США вже пояснили, чому все ж таки вирішили надати Україні касетні боєприпаси. Зокрема, є три основні причини.

Заступник очільника Пентагону з політичних питань Колін Каль зазначив, що перша – це нагальність моменту, адже контрнаступ України в розпалі. Він буде досить-таки виснажливим, бо окупанти мали час для укріплення оборони.

Друга причина – той самий "міст" до моменту, коли США та союзники зможуть виготовляти більше снарядів. Також представник Пентагону наголосив на "теорії перемоги" Путіна. Адже російський диктатор може просто всіх "перечекати", щоб потім піти напролом.

"Найгіршою річчю для цивільних в Україні є перемога Росії у війні. Тому важливо, щоб їй це не вдалось", – підсумував Каль.