Резников объяснил, где и по каким принципам ВСУ будут применять кассетные боеприпасы

Накануне США объявили новый пакет военной помощи. В частности, Украине отправят кассетные боеприпасы. Как эти снаряды будет использовать наше государство, объяснил министр обороны.

Украина приветствует решение США предоставить новое освободительное оружие, что существенно поможет деоккупировать наши территории, спасая жизнь воинов Сил обороны. Об этом заявил Алексей Резников.

Смотрите также Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ

"Освободить оккупированные территории и сохранить жизнь наших людей"

Резников отметил, что согласно статье 51 Устава ООН, Украина имеет универсальное международно признанное право на самооборону, поэтому мы уже давно официально требуем эти виды боеприпасов.

"Хочу отметить, что, реализуя свое неотъемлемое право на самооборону, мы и дальше будем неукоснительно соблюдать все международные гуманитарные конвенции, которые подписала и ратифицировала Украина. Важно отметить, что Россия неизбирательно использует кассетные боеприпасы с первого дня неспровоцированной широкомасштабной агрессии", – подчеркнул министр.

Добавил, что в феврале – марте 2022 года Харьков, второй по величине город Украины с населением более миллиона, подвергся непрерывной бомбардировки российскими кассетными боеприпасами.

Наша позиция проста – мы должны освободить временно оккупированные территории и сохранить жизнь наших людей. Для этого нужно нанести урон врагу – военным преступникам, насильникам и мародерам, которые оккупировали наши территории. Чем больше потерь мы им нанесем, тем больше жизней украинских людей мы сможем спасти,

– заметил Резников.

В интересах Украины сохранить жизнь наших воинов. Поэтому мы будем продолжать это делать, используя все доступное летальное оружие.

5 ключевых принципов, которые будут придерживаться Украина

Кассетные боеприпасы – это вид артиллерийских или авиационных снарядов. Они содержат несколько подрывных или подразделительных зарядов, называемых субмунициями, рассыпающимися по широкой площади при взрыве.

Глава оборонного ведомства отметил, что относительно кассетных боеприпасов есть 5 ключевых принципов, которые мы будем придерживаться и которые четко сообщили всем нашим партнерам, в том числе США.

Украина будет использовать эти боеприпасы только для деоккупации наших международно признанных территорий. Снаряды не будут употребляться на официально признанной местности России.

Мы не будем использовать кассетные боеприпасы в городских районах (городах), чтобы избежать рисков для мирного населения.

Кассетные боеприпасы будут применяться только в местах скопления вражеских военных. В частности, для прорыва границ обороны агрессора с минимальным риском для жизни украинских воинов.

Украина будет вести строгий учет использования этого оружия и локальных зон, где оно будет использоваться.

После деоккупации наших территорий и победы Украины эти территории будут приоритетными для целей разминирования, что позволит искоренить риски, связанные с неразорвавшимися элементами кассетных боеприпасов.

Наше государство будет отчитываться партнерам об использовании снарядов и их эффективности, чтобы обеспечить надлежащий стандарт прозрачной отчетности и контроля.

"Победа России опаснее кассетных снарядов"

В США уже объяснили, почему все же решили предоставить Украине кассетные боеприпасы. В частности, есть три основные причины.

Заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Колин Каль отметил, что первая – это неотложность момента, ведь контрнаступление Украины в разгаре. Оно будет довольно-таки изнурительным, потому что у оккупантов было время для укрепления обороны.

Вторая причина – тот самый "мост" до момента, когда США и союзники смогут производить больше снарядов. Также представитель Пентагона отметил "теорию победы" Путина. Ведь российский диктатор может просто всех "переждать", чтобы потом уйти напролом.

"Худшей вещью для гражданских в Украине является победа России в войне. Поэтому важно, чтобы ей это не удалось", – подытожил Каль.