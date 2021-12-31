Кат "Ізоляції" Куликовський 2,5 року жив у Києві, поки його "шукав" Офіс генпрокурора, – ЗМІ

Підозрюваний у катуваннях сотень людей понад 2 роки жив у Києві. Мовиться про Дениса Куликовського, відомого як "Палич", керівника горезвісної "Ізоляції".

Журналісти "Радіо Свобода" у співпраці з Bellingcat розбиралися, як таке можливо. І їм вдалося з'ясувати низку цікавих та нових фактів.

Нагадаємо Політв'язень окупантів Олег Таран під час тортур переніс клінічну смерть

Як "Палич" опинився у Києві

"Ізоляція" – тюрма у Донецьку на вулиці Світлого шляху, 3. Нині вже дуже багато відомо про страшні знущання, яких там зазнавали утримувані. А керував кілька років катівнею Денис Куликовський – "Палич".

9 листопада 2021 року його затримали у Києві. Чоловіка звинувачують у торгівлі людьми, створенні терористичної організації й незаконних збройних угруповань та порушенні законів війни.

Та примітно ось що: під час суду 10 листопада з обрання запобіжного заходу "Палич" заявив, що живе у Києві ще з 2019.

Журналісти дізналися, що у 2018 окупанти усунули "Палича" від керування "Ізоляцією". Формально – за жорстокість, за чутками – через "фінансовий конфлікт".

Далі відбувалося незрозуміле:

Куликовського кілька місяців десь тримали й самого катували.

Аж раптом почали час від часу знову привозити до "Ізоляції".

За словами очевидців, він там і далі катував людей.

А проте за якийсь час Куликовський втік до Росії. За даними джерел у правоохоронних органах, 23 квітня 2019 року він перетнув російсько-український кордон в Міловому Луганської області. На нашій території його чекала СБУ.

У Bellingcat кажуть: є дані, що він допомагав українським силовикам. Ось що розповів Христо Грозєв:

Навіть була дуже цікава ситуація: він на якийсь час перетнув кордон і повернувся на територію Росії, щоб знайти одного з ключових персонажів, який має дуже тяжкий злочин саме в контексті "Ізоляції" та в контексті окупації. Потім перетнув добровільно кордон назад і повернувся в Україну.

Що робив Куликовський у Києві

Колишній працівник української спецслужби розповів журналістам, що з осені 2019 за Куликовським припинила наглядати СБУ. Тобто, "Палич" опинився фактично на волі.

Станіслав Асєєв (у 2017 – 2019 був у полоні бойовиків) запевнив: правоохоронці йому підтвердили, що деякий час використовували Куликовського "в оперативних цілях". Хай там як, але у Києві ніхто не намагався "Палича" заарештувати чи притягнути до відповідальності.

Можливо, є легітимне пояснення всього цього. Можливо, він співпрацював весь цей час зі спецслужбами. Але є факт, що цей показний арешт (9 листопада 2021 року, – 24 канал) був саме показним. Вони могли й мусили, за законом зробити все набагато раніше,

– вважає Христо Грозєв.

Чому Офіс генпрокурора не знайшов "Палича"

Поки Куликовський жив у Києві, Офіс генпрокурора його "шукав". У грудні 2020 "Паличу" заочно оголосили про підозру. Але – не більше.

Так видається, роблять висновки розслідувачі, що один із головних правоохоронних органів країни – Офіс генпрокурора – не мав інформації (принаймні офіційно так заявляв) про те, що Денис Куликовський перебуває в Україні.

Як і чому комендант "Ізоляції" переїхав до Києва: відео розслідування "Радіо Свобода"

Коротко про затримання "Палича" у Києві

Відео до теми: у Bellingcat дізналися, що "Ізоляція" підконтрольна ФСБ Росії