Катастрофа для лісів Амазонки: як Земля втрачає шанси на порятунок

Через зміни клімату ліси Амазонки тепер віддають в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж поглинають.

Частини лісів Амазонки наразі віддають в атмосферу більше вуглекислого газу, ніж утримують всередині себе, пише видання NYT. Це тривожний дзвіночок для боротьби зі змінами клімату.

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Що до цього призвело

Нещадна вирубка лісів та посилене нагрівання призвели до зміни у карбоновому балансі регіону, якому вже 10 мільйонів років. Там живе 390 мільярдів дерев. Ситуація найбільш критична у південно-західній частині Амазонки, вважають вчені.

Там зростає температура, а дощів випадає все менше. Регіон нагрівся на 4,5 градуси за Фаренгейтом за останні 40 років під час сухих сезонів. Устя ріки Амазонки – на 1609 кілометрів на північний схід. На захід та північ, ліс тягнеться до Болівії, Перу, Колумбії та Венесуели. Через завезені колонізатори хвороби серйозно зменшилась кількість індіанців, які жили в джунглях.

Це можна порівняти зі змінами клімату в Арктиці, де відбувається схоже швидке потепління. Амазонія – місце, де знаходяться найбільші світові тропічні ліси – важливі поглиначі діоксиду вуглецю. Втім, погодні коливання послабили їхнє значення як буферу від змін клімату. Глобальне потепління може зробити ситуацію ще гіршою.

Масова вирубка лісів на Амазонці / Фото TIME

Ліси скоро можуть виділяти ще більше вуглекислого газу. Лусіана Ванні Гатті, вчена з Національного Інституту космічних досліджень Бразилії назвала те, що відбувається "негативною петлею".

Перша погана новина – спалювання лісу виробляє утричі більше CO2, ніж ліс може поглинати. Друга погана новина – в місцях, де вирубка становить 30% і більше, викиди вуглецю на 10% вищі (ніж там де це становить лише 20%),

– пояснила Лусіана Гатті для The Guardian.

Вона – головний автор статті, яке щойно опублікували у виданні Nature. Інші її колеги підкреслюють: здатність Амазонки виділяти вуглець з повітря та зберігати його у себе, щоб він не підіймав глобальні температури, погіршилася. Ліси стають більш сприйнятливими до великих пожеж.

А почалось все ще 50 років тому, коли залунали перші заклики колонізувати Амазонку. Вона та її мінеральні запаси опинилися під прямою загрозою. У 1964 році військова диктатура визнала джунглі загрозою безпеці та створила INCRA – Національний інститут колонізації та аграрної реформи.

Нелегальний бізнес в глибині країни

А у 1970-х все й почалося завдяки рекламі на телебаченні. Грилейрос, або "захоплювачі землі", продавали її бідним фермерам за кілька сотень доларів США. За ними приходять електричні лінії, дороги, телефонні дроти. Головну загрозу худобі – ягуарів – знищують. Після цього у фермерів землю скуповують вже магнати.

Тваринництво в Амазонці / Фото Green Queen

Темний капітал встановлює нові кордони насильно, заходячи на територію корінних народів та національних парків.Сільське господарство приносить Бразилії майже чверть ВВП, тільки на амазонських пасовищах випасається 50 мільйонів голів худоби. На розвиток тваринництва припадає 80% звільнених земель.

Країни Африки та Азії, як-то Китай, менш вимогливі ніж Європа. Забійні пункти в штатах часто закривають очі на походження м'яса, яке проходить через треті сторони. Наприклад, бійня Фрігон планує вбивати одну корову кожні вісім секунд. Звітності у галузі недостатньо, тож JBS – м'ясні королі Бразилії – отримали чималий штраф за бізнес з фірмами, які знаходяться під ембарго від екологічних регуляторів.

Дорога BR-319 / Фото Mongabay

Від столиці штату Рондонія Порто-Вельо до столиці всієї Амазонки Манауса тягнеться відкрита у 1973 році ґрунтова автомагістраль BR-319. Проте зараз ця дорога у 885 кілометрів занепала, її перетинають хіба що анаконди та ягуари.

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Знищення лісів у цьому регіоні може зрости на 277%, якщо такі дороги як BR-319 та AM-364 заасфальтують. У містечку Реалідаде швидко відкриваються лісозаготівлі.

Зменшення викидів CO2 наразі є найбільшим пріоритетом, упевнені вчені. За останні 10 років, Амазонка викинула в повітря на 20% більше вуглецю ніж поглинула. Загалом, тропічні ліси забирають менше шкідливих газів, ніж утримують. Людям там жити доволі небезпечно – ризик тропічних хвороб, нападів диких звірів та тропічні дощі.

Всі, хто сюди приходить, мріє розбагатіти. Як колись шукачі золота. Але знаходять лише страждання. Втім, від мрії не відмовляються.

Балансування на краю загибелі

Дорогоцінна Амазонка, сказано там, "балансує на межі функціонального руйнування, а разом з нею – і ми". Дощові ліси збирають вологу з землі, передають її в атмосферу, де вона знову стає краплями вологи. Такий колообіг захищає від підвищення температури та лісових пожеж.

Точка неповернення Вчені вважають, що критична точка буде досягнута за умови знищення 20-25% лісів (зараз – від 17% до 19%). До 2030 року, за нинішніми темпами, 27% регіону може залишитись без дерев. Заповідні землі племен – останній бастіон захисту, таких в Амазонці – 23%. Плем'я Каріпуна боїться, що політика президента Болсонару прискорить їхню загибель.

Дослідження Гатті базується на 600 польотах та взятті проб над регіоном з 2010 по 2018 роки. Спочатку, пілоти пролетіли над кронами дерев, а потім спустились нижче і зробили повторні заміри.

Виявилося, пише The Guardian, що пожежі спричинили викиди на 1,5 мільярдів тонн СО2 на рік. Ліси зняли та залишили у себе 0,5 млрд тонн. Отже, в повітрі лишився цілий один мільярд тонн вуглекислого газу. Це співставно з викидами Японії, яка займає 5-те місце у світі за цим показником. Якщо нічого не зміниться найближчим часом, Амазонка може стати чагарником.

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Інше дослідження у Nature, яке йшло 30 років, показало "тенденцію до зменшення накопичення вуглецю" через кліматичну мінливість та загибель дерев. Есе 2018 року у журналі Science Advances взагалі повідомляло, що "вирубка, зміни клімату та випалювання перетворили частини Амазонки на савану".

Більш ранні роботи проводилися за допомогою супутників. Але їм могли заважати хмари й вони були здатні охоплювати лише невеликі території.

Райони, де були помічені найбільші вирубки та спалювання лісів, зазнали й найбільших змін в екобалансі. Землі були розчищені для сільського господарства. Поки що є можливість повернути рівновагу, до деякої міри.

Для цього потрібно почати лісовідновлення, щоб в ліси повернулася природна вологість. "Навряд чи вийде повернути все як було, але покращити нинішню ситуацію ще можна", – вважає Томас Лайвджой з Університету Джорджа Мейсона, автор теорії про "критичну точку".

Волога, яка потрапляє у повітря з дерев, відповідальнаМенша кількість дерев означає більше посух, лісових пожеж та спекотних днів.

Літати кожні два тижні, постійно проводити лабораторні дослідження протягом дев'яти років – великий подвиг,

– упевнений Саймон Льюїс з Університетського коледжу Лондону.

Польоти можуть бути небезпечними та виснажливими, бо вимагають обльоту віддалених секторів на тисячі кілометрів на різних висотах. Наразі, вчені хочуть навчити пілотів користуватись обладнанням, щоб вони робили це самостійно.

Пожежа в Амазонці / Фото Newsweek

Льюїс додав: той ліс, що залишається після вирубки, викидує більше вуглецю ніж раніше. "Історія південно-східної Амазонки – сувора історія про прискорення змін клімату". Скотт Деннінг з Університету штату Колорадо згоден: "Ліс там гине швидше, ніж росте. Нам треба відмовитись від викопного палива якомога скоріше".

Пожежі також не обійшли стороною регіон. У 2019 році, сталося 46 тисяч займань – на 111% більше ніж роком раніше. Дим поширився аж до міста Сан-Паулу. Через відключення електроенергії, тоді розпочались протести по всій Бразилії.

Проблемне майбутнє

Тим часом президент Бразилії Жаїр Болсонару активно підтримує вирубку амазонських лісів. Він звільнив ключових чиновників-екологів та змінив закони. Наприклад, створив орган який має...скасовувати екологічні штрафи.

Уряд лише опинившись під міжнародним тиском, нещодавно оголосив про бажання цьому протистояти. Але лише після екстрених перемовин Великої Сімки.

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Щоправда, спроби цьому протистояти були й на початку XXI століття, коли федеральний регулятор навколишнього середовища – IBAMA – штрафував селища глибоко в сельві на десятки тисяч доларів США.

Успіх до рецесії Це принесло результат: вирубка впала на 83,5% з 2004 по 2012 роки. Втім, у 2014 країна впала у свою найгіршу в історію рецесію і захист послабили. Уряд був поглинутий найбільшим корупційним скандалом (так звана операція "Автомийка" – 24).

Через чотири роки до влади прийшов Жаїр Болсонару, який обіцяв перетворити Амазонку на "економічну душу Бразилії". 21 з 27 регіональних керівників IBAMA звільнили. 1300 людей загинуло в озброєних суперечках, хто контролює землю. Могутні та заможні наймають приватні армії як в штаті Рондонія. Вирубування зросло назад на 92% за перші 8 місяців 2019 року.

В країні руйнується вся екологічна інфраструктура,

– відрізав Пауло Артаксо, бразильський член Міжурядової групи ООН з питань змін клімату.

Навіть після звільнення Гальвао захищає Амазонку / Фото PCdoB

Рікардо Гальвао – ексочільник космічної агенції INPE та один з тих, кого Болсонару усунув за захист даних про потепління. Він сказав виданню TIME: якщо Амазонку буде знищено, контролювати глобальне потепління буде неможливо. Відразу після перемоги Болсонару, вирубка лісу та видобуток мінеральних ресурсів продовжились з новою силою, попри федеральну заборону.

Хоча стрімке знищення лісів все ще продовжується і вже досягло 12-річного максимуму, поки що ділянки в центрі та на півночі цілі.

Майбутнє регіону залишається підвішеним та невизначеним, бо великі ділянки лісу залишився фактично лише у заповідниках. Якщо територія Каріпуни впаде, це стане сигналом для інших, що так можна, вважають місцеві жителі. На величезній території живе лише п'ять індіанських родин.

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Дізнавшись, що багато розчищених ділянок тепер використовують для розведення худоби, Гатті перестала їсти яловичину. Також там тепер вирощують сою. Більша частина зрубленої деревини експортується з Бразилії на зовнішні ринки.

До речі, через зміни клімату, соєва промисловість країни втрачає 3,5 мільярда доларів США на рік. Це відбувається через негайні сплески спеки після знищення лісу. А на експорт іде 8 мільйонів тонн сої, переважно як корм для худоби.

Вчені закликають до "глобальної угоди з порятунку Амазонки". Деякі країни вже погрожують зупинити підписання торговельної угоди між ЄС та Бразилією, якщо курс не буде змінений. А індіанці Каріпуна не можуть уявити для себе майбутнього без лісу, якого можна вже скоро не стати.