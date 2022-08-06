Казанський припустив, для чого росіяни "зливають" відео катувань

російські загарбники часто "зливають" у мережу відео знущань над українськими військовополоненими. Це характеризує їх як жорстоких осіб, які не усвідомлюють наслідків.

Про це заявив 24 каналу український журналіст, політичний оглядач і блогер з Донецька Денис Казанський. За його словами, такі їхні дії викликають лише відповідну жорстокість.

До речі російським полоненим показали відео із катуваннями українців: один із них зомлів

"Настільки тупі і жорстокі, що не розуміють наслідків"

Казанський вважає, що російським окупантам здається, що знімати і "зливати" відео катувань українських захисників – це весело. Вони не розуміють, до чого це призводить.

По-перше, це, я думаю, просто від того, що вони настільки тупі і жорстокі, що не розуміють просто наслідків,

– сказав журналіст.

Принаймні, зауважив він, такими є ті люди, які це роблять. Адже не міністр оборони рф сєргєй шойгу "зливає" відео, а звичайні найманці, яких набрали до російської армії.

Для чого росіяни "зливають" відео катувань українських бійців: дивіться відео

"Намагаються залякати українських військових"

Водночас Казанський припустив, що час від часу це може робитися ще й для того, щоб залякати українських військових, викликати якісь панічні настрої й змусити їх не чинити опір.

Хоча зазвичай таке викликає абсолютно зворотню реакцію,

– наголосив політичний оглядач.

За його словами, ті люди, які це викладають, мають розуміти, що і ставлення до їхніх полонених буде приблизно таким самим. Тобто вони викликають лише відповідну жорстокість.

Тому це абсолютно тупо,

– заявив Казанський.

Водночас він додав, що в армії рф воюють такі люди, що апелювати до їхнього інтелекту немає жодного сенсу.

Більше про катування українського полоненого

Наприкінці липня у соціальних мережах з'явилося моторошне відео, як російські військові катують українського полоненого. В Україні одразу розпочали розслідування цього воєнного злочину росіян.

На нелюдські дії з боку окупантів до нашого захисника відреагував і старший радник конгресу США Пол Массаро. Він закликав Захід віддати Україні все, що потрібно, аби покласти край цьому злочину проти людства.

Розслідувачі групи Bellingcat та видання The Insider зуміли встановити окупанта, який катував військового в українській формі. Воєнним злочинцем виявився тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.

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