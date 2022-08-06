Казанський припустив, для чого росіяни "зливають" відео катувань
російські загарбники часто "зливають" у мережу відео знущань над українськими військовополоненими. Це характеризує їх як жорстоких осіб, які не усвідомлюють наслідків.
Про це заявив 24 каналу український журналіст, політичний оглядач і блогер з Донецька Денис Казанський. За його словами, такі їхні дії викликають лише відповідну жорстокість.
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"Настільки тупі і жорстокі, що не розуміють наслідків"
Казанський вважає, що російським окупантам здається, що знімати і "зливати" відео катувань українських захисників – це весело. Вони не розуміють, до чого це призводить.
По-перше, це, я думаю, просто від того, що вони настільки тупі і жорстокі, що не розуміють просто наслідків,
– сказав журналіст.
Принаймні, зауважив він, такими є ті люди, які це роблять. Адже не міністр оборони рф сєргєй шойгу "зливає" відео, а звичайні найманці, яких набрали до російської армії.
Для чого росіяни "зливають" відео катувань українських бійців: дивіться відео
"Намагаються залякати українських військових"
Водночас Казанський припустив, що час від часу це може робитися ще й для того, щоб залякати українських військових, викликати якісь панічні настрої й змусити їх не чинити опір.
Хоча зазвичай таке викликає абсолютно зворотню реакцію,
– наголосив політичний оглядач.
За його словами, ті люди, які це викладають, мають розуміти, що і ставлення до їхніх полонених буде приблизно таким самим. Тобто вони викликають лише відповідну жорстокість.
Тому це абсолютно тупо,
– заявив Казанський.
Водночас він додав, що в армії рф воюють такі люди, що апелювати до їхнього інтелекту немає жодного сенсу.Важливо! Цинічні та криваві вчинки окупантів – не поодинокі. 29 липня у росії заявили про удар по колонії в Оленівці на Донеччині, де утримували українських полонених. Маріонетки кремля на окупованих територіях заявили про 53 загиблих військових, ще десятки отримали поранення. Вчинивши такі дії, кремль намагається приховати тортури над полоненими і розстріли, які росіяни здійснили там.
Більше про катування українського полоненого
- Наприкінці липня у соціальних мережах з'явилося моторошне відео, як російські військові катують українського полоненого. В Україні одразу розпочали розслідування цього воєнного злочину росіян.
- На нелюдські дії з боку окупантів до нашого захисника відреагував і старший радник конгресу США Пол Массаро. Він закликав Захід віддати Україні все, що потрібно, аби покласти край цьому злочину проти людства.
- Розслідувачі групи Bellingcat та видання The Insider зуміли встановити окупанта, який катував військового в українській формі. Воєнним злочинцем виявився тувинець Очур-Суге Монгуш 1993 року народження.
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