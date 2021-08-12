"Яка двомовна держава": у Казахстані російськомовних змусили вибачатися на відео

Активісти проводять у Казахстані "мовні патрулі". Їхньою метою є стеження, щоб у крамницях людей обслуговували державною мовою.

Перевірки проводять у магазинах і державних установах. Зокрема, активісти слідкують, чи продавці та держслужбовці спілкуються державною мовою. Також перевіряють, чи перекладені у магазинах цінники та етикетки.

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Окрім того, росіян, які працюють у закладах та установах, називають "гастарбайтерами", а також змушують вибачатися за заяви про роль Росії у становленні Казахстану.

Голова парламентської фракції Казахстану "Ак жол" Азат Перуашев зауважив, що місцеві жителі мають право вимагати, щоб їх обслуговували державною мовою. Однак політик наголосив: порушувати права інших людей не можна.

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Росіян у Казахстані називають "гастарбайтерами": дивіться відео

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