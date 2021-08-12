"Какое двуязычное государство": в Казахстане русскоязычных заставили извиняться на видео
Источник:ютуб-канал "Til Maydani онлайн партиясы"
Активисты проводят в Казахстане "языковые патрули". Их целью является слежение, чтобы в магазинах людей обслуживали на государственном языке.
Проверки проводят в магазинах и государственных учреждениях. В частности, активисты следят, общаются ли продавцы и госслужащие на государственном языке. Также проверяют, переведены ли в магазинах ценники и этикетки.
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Кроме того, россиян, которые работают в заведениях и учреждениях, называют "гастарбайтерами", а также заставляют извиняться за заявления о роли России в становлении Казахстана.
Глава парламентской фракции Казахстана "Ак жол" Азат Перуашев отметил, что местные жители имеют право требовать, чтобы их обслуживали на государственном языке. Однако политик подчеркнул: нарушать права других людей нельзя.
Россиян заставляют извиняться: смотрите видео
Россиян в Казахстане называют "гастарбайтерами": смотрите видео
Языковой скандал в Харькове
- В Украине в Харькове вспыхнул языковой скандал с продавщицей, которая отказалась обслуживать клиентку на украинском.
- Продавщица заявила, чтобы клиентка "катилась в Бандерштадт, что она россиянка, приехала из России, и что никакого украинского здесь не будет". Кроме того, она пыталась скрыть инцидент, выдавая за владелицу магазина собственную подругу.
- В сети вспыхнул скандал.
- Владелец магазина был шокирован инцидентом. Горе-продавщицу сразу уволили.