Казанського стрілка Ільназа Галявієва відправили під варту на 2 місяці

Читать новость на русском

Ільназа Галявієва, який влаштував стрілянину у гімназії в Казані, відправили в СІЗО на 2 місяці. 19-річний чоловік визнав себе винним і відповів, що у нього нема важких захворювань.

Джерело:

Дождь

Засідання відбулось у Радянському райсуді Казані. Щодо Галявієва порушили кримінальну справу за вбивство двох та більше осіб. Санкція статті передбачає довічне ув'язнення.

До теми Жорстокий напад на школу у російській Казані: все, що відомо

Галявієв визнав свою вину

Затриманий заперечив, що у нього є важкі захворювання та підтвердив свою вину у вбивстві 9 осіб.

Прокурор зазначив, що стрілок вбивав людей, аби "показати свою перевагу". Також слідство підрахувало, що Галявієв у приміщенні гімназії №175 здійснив 17 пострілів. Чоловік встановив вибуховий пристрій на першому поверсі навчального закладу.

Суд ухвалив рішення взяти під варту Галявієва на 2 місяці.

Дивіться відео з зали суду у Казані:

Читайте також Назвався "богом" і вбив 9 людей: що відомо про стрілка з Казані Ільназа Галявієва

Головне про стрілянину в школі у Казані:

  • Смертельна стрілянина в казанській школі відбулась зранку 11 травня.
  • Її розпочав 19-річний Ільназ Галявієв. Він закінчив цей навчальний заклад 4 роки тому.
  • Внаслідок цього загинуло 9 людей: 7 восьмикласників та 2 працівники школи.
  • До злочину чоловік завів телеграм-канал, у якому назвав себе "богом".
  • Галявієв вже зізнався у скоєному злочині