Керівники російської розвідки просили Путіна відкласти вторгнення в Україну до літа 2022, – RUSI

Російська розвідка просила президента Володимира Путіна почекати зі вторгненням в Україну. Однак диктатор навідріз відмовився.

З таким проханням до Путіна звертався голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін. Про це заявили аналітики з британського Королівського інституту об'єднаних служб (RUSI).

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Путіну намагались донести, що йому потрібно більше часу для підготовки своїх агентів в Україні. Просили відтермінувати вторгнення до літа 2022 року.

Ціла мережа російських агентів

Аналітики з'ясували, що російські спецслужби сформували широку мережу шпигунів задовго до початку повномасштабного вторгнення. Це була робота СЗР та ФСБ. Наприклад, ФСБ завантажувала жорсткі диски з комп'ютерів українського уряду, щоб шукати активних людей із проукраїнською позицією.

Російським спецслужбам вдалося завербувати велику агентурну мережу. Крім цього, більшість допоміжного апарату залишилася дієздатною після вторгнення.

Аналітики стверджують, що 800 українських чиновників різних рівнів було завербовано для роботи з ФСБ. Деякі робили це добровільно, інші – примусово.

Головний недолік російських спецслужб

За словами аналітиків, російські спецслужби таки досягли в Україні більшого успіху, ніж армія. Однак шпигуни мали суттєвий недолік – вони не вміли зізнаватись у своїх слабкощах.

Російським спецслужбам не вистачає чесності, щоб точно повідомляти про свої власні зусилля. Схоже, існує системна проблема перебільшення своїх успіхів і приховування слабкостей перед начальством,

– мовиться у звіті.

Власне, разом з поразками армії окупантів це спричинило провал планів.