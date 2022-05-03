З 6500 людей залишилося менш як 200: жахливі наслідки вторгнення Росії у Слатине

Російські вбивці атакують Харківщину з першого дня повномасштабної війни. Вони нещадно знищують селище Слатине.

Про це повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов. Він опублікував фото та відео зі знищеного населеного пункту.

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"Із 6,5 тисяч людей, які жили тут до вторгнення, зараз залишилося менш як 200 мешканців", – написав Синєгубов.

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"Рускій мір" приніс руїни

Очільник ОВА зазначив, що через постійні обстріли людські домівки, магазини та вся цивільна інфраструктура практично вщент зруйнована. Навіть вокзал, який пережив Другу світову війну та німецьку окупацію, зруйнували росіяни.

Заможне селище ворог перетворив на майже суцільні руїни,

– заявив Синєгубов.

Немає води й газу

За словами Синєгубова, наразі у Слатиному немає газу, води, електрики. Є проблеми зі перебої зі зв'язком. Серед людей загиблі та багато поранених.

"Загарбники дорого заплатять за всі свої злочини в Україні! Усі зруйновані окупантами міста і села – відбудуємо!", – наголосив очільник ОВА.



Російські вбивці знищують інфраструктуру Харківщини / Фото з телеграму Олега Синєгубова



Руїни, які залишили росіяни / Фото з телеграму Олега Синєгубова



Вокзал у Слатиному / Фото з телеграму Олега Синєгубова