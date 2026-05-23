Росіяни вдруге за день атакували Балаклію: ворог знищив культову споруду

У суботу, 23 травня, не припинявся терор Харківщини. Ворог бив, зокрема, по Балаклії, що на Ізюмщині. Відомо про пошкодження навчального закладу, автівки.

Під прицілом окупантів опинилася й культова споруда в місті. Подробиці наслідків атаки розповіли в ДСНС.

Що відомо про обстріл Балаклії?

За даними рятувальників, унаслідок влучання ударного дрона в культовій споруді спалахнула пожежа. Загальна площа займання склала 1300 квадратних метрів.

На щастя, людей в момент удару у храмі не було,

– уточнили в ДСНС.

У службі також повідомили, що рятувальники працювали на місці події під загрозою повторних обстрілів.

Ворог ударив по культовій споруді в Балаклії

Якою була попередня атака?

Варто зауважити, що раніше цього ж дня ворог уже бив по житлових кварталах Балаклії. Там горіли будівля спортзалу в навчальному закладі на площі 300 квадратних метрів, а також автомобіль.

Усі пожежі загасили вогнеборці. Унаслідок цього обстрілу троє людей зазнали поранень.

Атака на Балаклію

Важливо! Володимир Зеленський 23 травня заявив про загрозу нових російських атак, зокрема, можливе застосування ракети "Орешник". За його словами, українська розвідка отримала відповідні дані від партнерів у США та Європі, однак ця інформація ще перевіряється.



Також президент повідомив про ознаки підготовки комбінованого удару по Україні, включно з потенційною атакою на Київ із використанням різних типів озброєння.

Що відбувається на Харківщині?

Речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов 21 травня повідомив, що російські війська продовжують бойові дії на Харківському та Сумському напрямках, однак інтенсивність атак знизилася. За його словами, підрозділам Збройних Сил України вдалося відтиснути противника ближче до державного кордону та звільнити низку населених пунктів.

Водночас уранці того ж дня російські безпілотники атакували окружну дорогу Харкова. Один із дронів влучив у вантажний автомобіль, що рухався трасою. Як повідомила журналістка 24 Каналу Анна Черненко, після удару вантажівка з'їхала в кювет. Унаслідок атаки загинув 40-річний водій.