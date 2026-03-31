Росія завдала подвійного удару по Чугуєву: поранено цивільних і поліцейських

Вранці 31 березня Росія двічі вдарила по Чугуєву на Харківщині. Є постраждалі, зокрема поліцейські.

Про це повідомила міська голова Чугуєва Галина Мінаєва та поліція Харківської області.

Які наслідки удару по Чугуєву?

Удар припав по непрацюючому підприємству в одному з мікрорайонів Чугуєва. Вже за кілька хвилин обстріл знову повторився. Тоді на місці уже працювали правоохоронці.

Пошкоджень зазнали цех і техніка, почалася пожежа. Окрім того, відомо про деякі руйнування об'єкта критичної інфраструктури, дитячого закладу та близько 15 приватних будинків – переважно скління, дахів, майна.

Загалом відомо про 5 постраждалих. Серед них дві цивільні жінки: 68-річній – надали медичну допомогу на місці, 43-річну – госпіталізували з важкою черепно-мозковою травмою.

У медзакладі також двоє поліцейських відділу реагування патрульної поліції та один поліцейський охорони.

На місці працюють відповідні служби.

Через атаку деякі райони міста були без електрики. Її обіцяли повернути впродовж двох годин.

Лише у мікрорайоні Дружба електропостачання відновлять після обстеження території на наявність вибухонебезпечних предметів та ліквідації пошкоджень мережі.

