Влучання у дуже людних місцях: ворог вдруге за добу атакував дронами Харків

Харків вранці 25 березня атакували дрони. У місті пролунали вибухи, ворог влучив у двох районах, що призвело до пошкоджень та пожеж.

Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла про деталі ворожої атаки, які відомі на цей час. Нагадаємо що 24 березні росіяни вдарили по приміському поїзду сполученням Слатине – Харків, що призвело до загибелі 61-річного чоловіка.

Важливо Ввечері та вночі Росія запустила на Україну майже 150 дронів: більшість збили, однак є влучання

В яких районах міста пролунали вибухи?

Приблизно об 11:00 росіяни Харків двічі атакували безпілотниками. Безпілотник вдарив в Основʼянському районі міста по подвір'ю біля багатоповерхового житлового комплексу. Внаслідок удару відбулося займання автівок.

Друге влучання відбулося у Новобаварському районі у приватному секторі. Там також сталося займання.

За попередніми повідомленнями, постраждало четверо людей, які звернулися до медиків. Проте інформації, наскільки складні вони зазнали поранення, наразі немає,

– наголосила Анна Черненко.

Влучання відбулися у дуже людних місцях. У Основ'янському районі у подвір'я, де навколо багатоповерхівки, є парковка. Там могли перебувати у момент атаки багато людей. Удар в Новобаварському районі – у приватний сектор, де люди могли перебувати в цей час у себе вдома.

Зверніть увагу! Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про нічну атаку на Харків. О 04:47 він повідомив, що відбулося два влучання "Шахедів" в Основ'янському та Новобаварському районах міста. Також росіяни атакували житловий сектор в селі Шевченкове Куп'янського району. Будівлю частково було зруйновано, виникло займання, яке рятувальники загасили за кілька годин.

Зараз на місцях влучань працюють працівники екстреної служби. Туди прямують комунальні служби. Проте більше інформації не дається з безпекових міркувань, адже над містом продовжують кружляти дрони і загроза щодо атак безпілотниками зберігається.

Крім того, місто перебувало під атакою безпілотників і вночі. Близько п'ятої ночі лунали вибухи в Холодногірському та також у Новобаварському районах. По суті ворог тероризує ті самі частини міста впродовж доби.

Що відомо про атаку на Дніпро 24 березня?