Росія вдарила біля ресторану у Харкові, є постраждалі

Влучання ворожого "Шахеда" зафіксували у Харкові вранці 26 березня. Удар припав поблизу ресторану.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

Які наслідки атаки на Харків?

Влучання сталося у Слобідському районі. Екстрені служби працюють на місці.

За попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Це 65-річний чоловік, який отримав вибухові травми, а також 58-річна жінка, у якої гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу.

Виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану. У навколишніх багатоповерхівках вибило вікна. Також пошкоджено близького 10 автомобілів.

Удар прийшовся в землю, біля житлових будинків та ресторану,

– розповів Терехов.

Наслідки атаки на Харків / Фото ДСНС

Як розповіли у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували пожежу та разом із саперами провели обстеження території навколо місця влучання.

Також було зафіксовано падіння ще одного ворожого безпілотника у тому ж районі. Минулося без детонації.

