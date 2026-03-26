Росія вдарила біля ресторану у Харкові, є постраждалі
- У Харкові зафіксовано влучання ворожого "Шахеда" біля ресторану, є один постраждалий.
- Також пошкоджено вікна у багатоповерхівках та близько 10 автомобілів.
Влучання ворожого "Шахеда" зафіксували у Харкові вранці 26 березня. Удар припав поблизу ресторану.
Про це розповів міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.
Дивіться також В небі над Україною знову літають "Шахеди": в яких областях зараз тривога
Які наслідки атаки на Харків?
Влучання сталося у Слобідському районі. Екстрені служби працюють на місці.
За попередньою інформацією, є двоє постраждалих. Це 65-річний чоловік, який отримав вибухові травми, а також 58-річна жінка, у якої гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу.
Виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану. У навколишніх багатоповерхівках вибило вікна. Також пошкоджено близького 10 автомобілів.
Удар прийшовся в землю, біля житлових будинків та ресторану,
– розповів Терехов.
Наслідки атаки на Харків / Фото ДСНС
Як розповіли у ДСНС, рятувальники оперативно ліквідували пожежу та разом із саперами провели обстеження території навколо місця влучання.
Також було зафіксовано падіння ще одного ворожого безпілотника у тому ж районі. Минулося без детонації.
Останні атаки на Україну
У Кривому Розі вранці 26 березня пролунали вибухи. Унаслідок атаки "Шахедів" пошкоджено об'єкт інфраструктури. Попередньо ніхто не постраждав.
Вночі російська армія також вдарила по портовій та енергетичній інфраструктурі Одещини, є пошкодження. До слова, раніше речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зазначав 24 Каналу, що ешелонована протиповітряна оборона знешкоджує більшість загроз для регіону.
Загалом під час останньої атаки Росії застосувала 153 БпЛА, ППО збила 130 із них. Є влучання на 11 локаціях та падіння уламків ще на 5.