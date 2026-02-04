Харків під атакою з повітря: ракетний удар припав на житлові будинки

Російська армія завдала повітряного удару по місту Харків уночі 4 лютого. У регіоні літають БпЛА, є загроза і від ракет.

Про наслідки атаки повідомив мер міста Ігор Терехов. Розповідаємо, що відомо на цей момент.

Хронологія атаки Дрони вже над Україною: де зараз є небезпека через російські БпЛА

Що відомо про обстріл Харкова вночі 4 лютого та його наслідки?

Повітряна тривога у Харкові триває з 20:38 попередньої доби, 3 лютого. Уночі російська армія продовжувала свої повітряні атаки.

Повітряні сили звітували про рух ударних БпЛА у регіоні. А також попереджали про швидкісну ціль на Харків.

Перший сильний вибух почули у деяких районах Харкова за кілька хвилин після півночі. Згодом у місті пролунала ще серія вибухів.

В ОВА повідомили попередню інформацію, що під ударом опинився Немишлянський район міста. За кілька хвилин міський голова Харкова Ігор Терехов написав, що ворог завдав двох ракетних ударів.

Один був у найближчому передмісті, інший – у Салтівському районі. На місця влучань поїхали відповідні служби. Вже відомо, що пошкоджені приватні житлові будинки.

Ближче до 2 ночі стало відомо, що окрім ракетного удару було влучання БпЛА у Салтівському районі. На щастя, без постраждалих.

Де ще лунали вибухи під час цієї атаки?