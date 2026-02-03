Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Дивіться також Кремль цінично прокоментував удари по українській енергетиці

Що відомо про жертв російського обстрілу Запоріжжя?

Увечері 3 лютого російська армія запустила по Запоріжжю дрони, які вдарили просто по вулицях міста. Ворог застосував зброю якраз тоді, коли люди поверталися додому.

Через атаку є загиблі та постраждалі. Станом на 19:01 відомо по 8 травмованих людей, серед яких є двоє дітей. Стан 15-річної дівчинки лікарі оцінюють як вкрай важкий. Також, на жаль, загинули 18-річні хлопець та дівчина.

Найщиріші співчуття рідним і близьким загиблих. Трьох людей медики направляють у лікарню,

– повідомив Федоров.

Наразі всі постраждалі отримують допомогу лікарів.

У Запоріжжі сталася трагічна атака дронами / Фото Запорізької ОВА