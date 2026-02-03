Є загроза застосування ворожих ракет, тож українців просять перебувати в укриттях до відбою. Про це пишуть Повітряні сили.

Що відомо про повітряну тривогу 3 лютого?

Монітори писали, що у повітрі перебувають щонайменше 3 – 4 борти в повітрі. Один із них злетів ще за пів години до оголошення повітряної тривоги.

О 19:02 Повітряні сили повідомили про ціль курсом на Харків.

Згодом монітори писали уже про 3 ракети. Однак, за їхніми даними, по Харківщині відпрацювали з РСЗВ Торнадо-С.

А МіГи, ймовірно, проводять тренування.