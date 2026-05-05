Окупанти вгатили дронами по Харкову: є постраждалі

Ворожа армія продовжує тероризувати обстрілами українські міста. Зранку 5 травня росіяни скерували свої ударні дрони на Харків – у кількох районах міста фіксували наслідки.

Відомо й про постраждалих унаслідок ударів. Місцева влада моніторить ситуацію у місті.

Дивіться також Росія вгатила по Україні балістикою: у яких містах прогриміли вибухи

Що відомо про атаку на Харків?

Повітряна тривога в Харківському районі й конкретно в самому місті поширилася о 7:15 ранку. Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи близько 7: 22 та 7:34.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що під ударом опинився Холодногірський район. Ворог атакував бойовим дроном.

Зі свого боку начальник місцевої ОДА Олег Синєгубов зазначив, що через обстріл постраждала 55-річна жінка. Вона зазнала гострої реакції на стрес. Медики надали жінці необхідну допомогу.

Згодом стало відомо, що обстрілу зазнав і Основ'янський район Харкова. Наразі, як зазначив Терехов, встановлюється точна кількість постраждалих та їхній стан. При цьому на місто продовжують рухатися ударні дрони.

Якими були попередні атаки ворога на Харків?

Варто зазначити, що вночі країна-агресорка запустила на Україну ще й балістику. Під ударом опинився, зокрема, й Харків: там фіксували пошкодження житлового будинку, складського приміщення й автомобілів. Вибухи гриміли і в Черкасах та Запоріжжі.

Напередодні, 4 травня, російські війська обстріляли Мерефу на Харківщині балістичною ракетою "Іскандер". Унаслідок атаки загинули семеро людей, пошкоджено житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

При цьому, як пояснив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, Росія дедалі частіше змінює тактику – завдає ударів не лише вночі, а й удень, роблячи ставку не на точність, а на масованість і ураження цивільних об'єктів.

Де ще фіксували наслідки атаки 5 травня?

Ворог поцілив по Броварському району Київщини – двоє людей зазнали травм. А у Вишгородському районі сталася пожежа на промисловому об'єкті.

Уночі під ударом опинилася й Полтавщина. Росія застосувала ракети та ударні дрони, зафіксовано прямі влучання й падіння уламків у двох місцях Полтавського району. Пошкоджено промисловий об'єкт, майже 3,5 тисячі абонентів залишилися без газу, також постраждала залізнична інфраструктура. Відомо про чотирьох загиблих і 31 пораненого, яким надають допомогу.

Крім того, російські удари зачепили Чернігівщину. У Чернігівському районі, в одному з населених пунктів Городнянської громади, через обстріл загорівся приватний будинок – пожежу оперативно ліквідували. Постраждали двоє чоловіків 1966 та 1995 років народження, їх госпіталізували.