Відомо про постраждалих та руйнування внаслідок атаки. Подробиці розповіли в ДСНС.

Які наслідки ворожого удару по Київській області?

Зазначається, що під прицілом опинився Броварський район – там противник вдарив по житловому сектору. Унаслідок атаки постраждали двоє людей. Їм надали всю необхідну медичну допомогу.

У Київській ОВА уточнили, що йдеться про 34-річну жінку й 37-річного чоловіка з Броварів. Постраждала отримала поранення руки уламками скла, а чоловік – різану травму п'яти.

Окрім того, сталися пошкодження скління квартири, фасаду багатоповерхівки та автомобіля.

Це ще одне нагадування: ворог цілить у мирне життя, у наші домівки,

– написав очільник КОВА Микола Калашник.

Також сталася пожежа на промисловому об'єкті у Вишгородському районі, через що одна людина отримала травми. Рятувальники ДСНС змогли оперативно ліквідувати пожежу.

Варто зазначити, що в ніч на 5 травня в кількох містах України пролунали вибухи через атаку російських балістичних ракет. За даними Суспільного, гучно було, зокрема, у Харкові, Черкасах та Запоріжжі.

У Києві повітряну тривогу оголосили о 03:11 через загрозу балістики, а згодом – о 04:32 – через наближення ударних дронів. У столиці теж гриміли вибухи, повідомлялося про роботу ППО.

Останні обстріли Києва й області: що відомо?

3 травня в повітряному просторі Київської області зафіксували ворожі безпілотники – сили ППО одразу почали їх знищувати. За день до цього, 2 травня, у Києві протягом доби оголошували чотири повітряні тривоги. Близько 21:23 мешканці чули вибухи. Дрони також помітили в районі Борисполя – вони рухалися у напрямку столиці.

Ще раніше, 28 квітня, під час атаки БпЛА у столиці пролунали вибухи, було пошкоджено будівлю в Шевченківському районі. У Солом'янському районі уламки впали на територію кладовища, двоє людей отримали поранення та були госпіталізовані.

Військовий аналітик Василь Пехньо тоді зазначив в етері 24 Каналу, що такі атаки не є випадковими. За його словами, поодинокі дрони складніше виявити, вони можуть виконувати як ударні, так і розвідувальні функції.

Водночас, як пояснив ексспівробітник СБУ Іван Ступак, Росія дедалі частіше застосовує нову тактику – завдає ударів не лише вночі, а й удень. При цьому головний акцент робиться не на точності, а на масовості атак і ураженні цивільної інфраструктури.