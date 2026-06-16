Росія вночі атакувала одне з міст на Харківщині: є постраждалі, серед яких – діти

В ніч проти 16 червня російські безпілотники атакували Балаклію, що на Харківщині. Є руйнування та постраждалі.

Про це повідомляє начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Наслідки атаки на Харківщину

Внаслідок російського удару безпілотниками у Балаклії фіксують загоряння в чотирьох приватних житлових будинках та підвальному приміщенні. Окрім того, спалахнули цивільні автівки, господарчі споруди та гараж.

На жаль, є 8 постраждалих, серед них – 4-річна дівчинка та 13-річний хлопець.

Синєгубов наголосив, що наразі на місцях влучань працюють відповідні екстрені служби. Триває ліквідація наслідків удару.

Які міста нещодавно атакувала Росія?

В ніч проти 15 червня російські війська завдали масованого обстрілу, атакувавши Харків, Дніпро та Київ.

У Києві пошкоджено Києво-Печерську лавру, "Мистецький арсенал" та кіностудію імені Довженка. Окрім того, постраждали житлові будинки чи не у кожному районі столиці.

Кількість загиблих зросла до 5 осіб, тоді як 38 людей зазнало поранень. Серед них – двоє дітей 5 та 6 років та жінка на 31 тижні вагітності.

Ударні безпілотники ворога вгатили в Харківський художній музей, який ще називають одним з найстаріших музеїв України. Після прицільного влучання на об'єкті спалахнула пожежа – її рятувальники намагались ліквідувати 4 години.

У Дніпрі окупанти пошкодили Будинок органної та камерної музики, а також унікальний концертний орган.