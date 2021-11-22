Біля харківського кафе чоловік вдарив патрульного по голові: відео інциденту
Джерело:Нацполіція Харківщини
У Харкові біля кафе на площі Павлівській 22-річний чоловік вдарив поліцейського. Сталося це під час конфлікту. Зловмисника одразу ж затримали, хоч він чинив сильний опір.
Чоловік вдарив поліцейського під час конфлікту 21 листопада. Очевидці опублікували відео цього моменту в мережі.
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5 років в'язниці
Інформація про конфлікт біля кафе надійшла до поліції о 03:54. За адресою приїхали патрульні поліцейські. Під час з'ясування обставин події 22-річний чоловік поводив себе агресивно, чинив опір та вдарив патрульного по голові.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями: "хуліганство" та "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.
На відео, які зняли очевидці, видно велику компанію людей. Вони зібралися навколо молодого хлопця, який сидить на землі й майже ні на що не реагує. Згодом один з чоловіків починає його бити. Тоді патрульний намагається завадити йому, але той б'є поліцейського по голові.
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Схожий випадок на Харківщині
- На Харківщині п'яний чоловік неадекватно поводився й нацьковував на перехожих свого собаку.
- На місце прибули поліцейські й зробили зауваження зловмисникові. У відповідь чоловік вдарив головою одного з правоохоронців.
- Поліцейські відкрили кримінальне провадження за погрозу й насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 5 років.