Чоловік вдарив поліцейського під час конфлікту 21 листопада. Очевидці опублікували відео цього моменту в мережі.

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5 років в'язниці

Інформація про конфлікт біля кафе надійшла до поліції о 03:54. За адресою приїхали патрульні поліцейські. Під час з'ясування обставин події 22-річний чоловік поводив себе агресивно, чинив опір та вдарив патрульного по голові.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за двома статтями: "хуліганство" та "погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Максимальне покарання згідно з санкціями статей передбачає до 5 років позбавлення волі.

На відео, які зняли очевидці, видно велику компанію людей. Вони зібралися навколо молодого хлопця, який сидить на землі й майже ні на що не реагує. Згодом один з чоловіків починає його бити. Тоді патрульний намагається завадити йому, але той б'є поліцейського по голові.

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