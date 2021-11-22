Мужчина ударил полицейского во время конфликта 21 ноября. Очевидцы опубликовали видео этого момента в сети.
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5 лет тюрьмы
Информация о конфликте возле кафе поступила в полицию в 03:54. По адресу приехали патрульные полицейские. Во время выяснения обстоятельств происшествия 22-летний мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся и ударил патрульного по голове.
Следователи открыли уголовное производство по двум статьям: "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.
На видео, которые сняли очевидцы, видна большая компания людей. Они собрались вокруг молодого парня, который сидит на земле и почти ни на что не реагирует. Впоследствии один из мужчин начинает его избивать. Тогда патрульный пытается ему помешать, но тот бьет полицейского по голове.
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Похожий случай на Харьковщине
- На Харьковщине пьяный мужчина неадекватно вел себя и натравливал на прохожих свою собаку.
- На место прибыли полицейские и сделали замечание злоумышленнику. В ответ мужчина ударил головой одного из правоохранителей.
- Полицейские открыли уголовное производство за угрозу и насилие в отношении работника правоохранительного органа. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.