Мужчина ударил полицейского во время конфликта 21 ноября. Очевидцы опубликовали видео этого момента в сети.

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5 лет тюрьмы

Информация о конфликте возле кафе поступила в полицию в 03:54. По адресу приехали патрульные полицейские. Во время выяснения обстоятельств происшествия 22-летний мужчина вел себя агрессивно, сопротивлялся и ударил патрульного по голове.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям: "хулиганство" и "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Максимальное наказание согласно санкциям статей предусматривает до 5 лет лишения свободы.

На видео, которые сняли очевидцы, видна большая компания людей. Они собрались вокруг молодого парня, который сидит на земле и почти ни на что не реагирует. Впоследствии один из мужчин начинает его избивать. Тогда патрульный пытается ему помешать, но тот бьет полицейского по голове.

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