"Було дуже багато крові": моторошні фото наслідків снаряду, що влучив в будинок у Харкові

У Харкові снаряд влучив у житловий будинок спального району. Інцидент стався у районі П'ятихаток.

Напруження почалось о 4:00 – 5:00. Житель багатоповерхівки розповів 24 каналу, як все відбувалося.

Зверніть увагу Росія обстріляла Харків ракетами "Смерч": обстріл міст такими ракетами – військовий злочин

Люди прокинулись від шаленого свисту

За його словами, жителі будинку прокинулися від шаленого свисту. Вся багатоповерхівка затряслась.

В під'їзді було дуже багато крові. Думав, хтось вмер,

– поділився Юрій.

Він зауважив, якби снаряд розірвався, то загиблих було б у десятки більше.

Снаряд пройшов через кілька поверхів

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію. Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Як розповів Юрій, коли почули звуки пострілів, він із родиною швидко підійнялися, схопили речі і побігли в підвал.

"Снаряд пройшов через 9 поверх, через спальню, у місці, де у всіх стоять ліжка. І дійшов до 8 поверху", – розповів він.

Снаряд сильно пошкодив житловий будинок / Фото 24 каналу

Що відомо про влучення снаряду

Внаслідок влучення снаряду в житловий будинок проросійські бойовики поранили щонайменше одного чоловіка. У всій багатоповерхівці є вибиті вікна і пошкоджений фасад.

Будинок розташований неподалік в'їзду в місто зі сторони КПВВ "Гоптівка".

Свідок розповів про вибух снаряду: дивіться відео