Напряжение началось в 4:00 – 5:00. Житель многоэтажки рассказал, как все происходило.

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Люди проснулись от бешеного свиста

По его словам, жители дома проснулись от бешеного свиста. Вся многоэтажка затряслась.

В подъезде было очень много крови. Думал, кто-то умер,

– поделился Юрий.

Он отметил, если бы снаряд разорвался, то погибших было бы в десятки больше.

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Снаряд прошел через несколько этажей

Как рассказал Юрий, когда услышали звуки выстрелов, он с семьей быстро поднялись, схватили вещи и побежали в подвал.

"Снаряд прошел через 9 этаж, через спальню, в месте, где у всех стоят кровати. И дошел до 8 этажа", – рассказал он.

Снаряд очень повредил жилой дом / Фото 24 канала

Что известно о попадании снаряда

В результате попадания снаряда в жилой дом пророссийские боевики ранили по меньшей мере одного мужчину. Во всей многоэтажке есть выбитые окна и поврежденный фасад.

Отметим! Дом расположен недалеко от въезда в город со стороны КПВВ "Гоптовка".

Свидетель рассказал о взрыве снаряда: смотрите видео