Напруження почалось о 4:00 – 5:00. Житель багатоповерхівки розповів 24 каналу, як все відбувалося.
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Люди прокинулись від шаленого свисту
За його словами, жителі будинку прокинулися від шаленого свисту. Вся багатоповерхівка затряслась.
В під'їзді було дуже багато крові. Думав, хтось вмер,
– поділився Юрій.
Він зауважив, якби снаряд розірвався, то загиблих було б у десятки більше.
Снаряд пройшов через кілька поверхів
Як розповів Юрій, коли почули звуки пострілів, він із родиною швидко підійнялися, схопили речі і побігли в підвал.
"Снаряд пройшов через 9 поверх, через спальню, у місці, де у всіх стоять ліжка. І дійшов до 8 поверху", – розповів він.
Снаряд сильно пошкодив житловий будинок / Фото 24 каналу
Що відомо про влучення снаряду
Внаслідок влучення снаряду в житловий будинок проросійські бойовики поранили щонайменше одного чоловіка. У всій багатоповерхівці є вибиті вікна і пошкоджений фасад.
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