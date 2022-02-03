Через московських нишпорок у Харкові проведуть марш та військові вишколи

Лише за останній тиждень на Харківщині двічі викрили шпигунів, які працювали на Москву. У зв’язку з цим харків’яни хочуть провести "Марш єдності", аби показати, що Харків – це Україна.

Контррозвідка Служби безпеки України 31 січня затримала чоловіка, який за вказівкою спецслужб Росії збирав дані про українські військові розробки, мовиться в сюжеті 24 каналу. Завербували харків'янина представники терористів з окупованих районів Донеччини.

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Кремлівські нишпорки на Харківщині

Правоохоронці з'ясували, що куратором агентурної мережі був російський ФСБшник. Підозрюваному інкримінують державну зраду та створення терористичної групи.

Попередня група кремлівських нишпорок, яку теж викрили цього тижня, планувала розбійні напади на об'єкти в прикордонних районах.

Мета "Маршу єдності"

Робота російських спецслужб всередині України та накопичення військ на кордоні підштовхнула "Штаб оборони Харківщини" до активізації. Саме тому 5 лютого в місті організовують великий "Марш єдності".

Усі харків'яни, які мають український паспорт, повинні взяти прапор України та прийти на майдан Конституції СКЛ. Ми маємо вийти й показати масштабність, що Харків – це Україна. Плануємо, що збереться понад 5 тисяч осіб,

– розповів голова "Штабу оборони Харківщини" Костянтин Немічев.

Також у місті проведуть навчання з домедичної допомоги та військові вишколи. Зокрема, спільні з теробороною – у Харківській області закінчують формувати ці батальйони.

Міцна оборона регіону

Торік більше ніж 800 осіб доєдналися до резерву, а Харківська бригада отримала нове місце дислокації. За потреби, бійці зможуть посилити й оборону 300 кілометрів кордону, і вести боротьбу з диверсійно-розвідувальними групами.

Різні завдання: це й охорона громадського порядку, і допомога військовим. Кількість людей постійно збільшується,

– прокоментував почесний голова Спілки ветеранів АТО Павло Федорів.

Тим часом у військових постійні бойові злагодження. Днями в області перевірили стан боєздатності 92 окремої механізованої бригади Чугуївського гарнізону.

Нове озброєння

Герой України Василь Божок розповів, що у 2015 році нищив танки ворога стареньким Т-64. Тепер військові проходять підготовку до роботи з новим озброєнням, яке поставили Збройним силам України.



Військові проходять підготовку до роботи з новим озброєнням / Скриншот з відео

Крім того, очікують на нові зразки, що надходять до України від країн-партнерів. Зокрема, працювати з джавелінами їздять вчитися до навчального центру "Десна".

Ця техніка буде в нашій частині обов'язково – особовий склад вже проходить підготовку, як правильно нею користуватися. Водночас частина переозброєна новими БТР-4Е, які є в частині у всіх батальйонах,

– зазначив перший заступник командира 3 механізованого батальйону 92 ОМБр Василь Божок.

Ситуація в регіоні стабільна

Ситуацію в Харкові та області військові та представники громадськості називають стабільною та контрольованою. Ба більше, будь-якому прояву російської агресії готові дати відсіч.

У Харкові хочуть провести "Марш єдності": дивіться сюжет 24 каналу