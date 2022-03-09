Чим російські окупанти обстрілювали Харків: сапери показали купу залізяччя

Рашистська орда нещадно била по Харкову не лише "Градами", а і з систем "Ураган" і "Смерч". Також застосовували авіаційні бомби. Зараз сапери активно розчищають місто від таких "подаруночків" із Росії.

Сапери показали 24 каналу, чим саме били орки по Харкову. Також можна побачити жахливі наслідки таких ударів – дірки у будинках і величезні вирви в землі.

Актуально Розгромлені багатоповерхівки: показали жахливі наслідки обстрілів у Харкові

Зауважимо, що касетні снаряди прилітали не лише в житлові будинки. Сьогодні купу їхніх фрагментів можна побачити й на територіях шкіл, дитячих садочків тощо. Одночасно по всьому місту працює купа бригад – їдуть за заявками про підозрілі предмети.

Авіаційні бомби та залишки від систем "Ураган" і "Смерч"

Здебільшого залишки від снарядів сьогодні є безпечними. Усіх їх вилучають представники Міжнародного центру гуманітарного розмінування. Про це розповів начальник Групи піротехнічних робіт підполковник служби Цивільного захисту Ігор Овчарук.

Безпосередньо тут є залишки від систем "Ураган" і "Смерч". Усі вибухові предмети спрацювали на позиції наших військ. Але також є потрапляння цих касетних елементів у житлові будинки або на територію міста. Вони також спрацьовували й серед мирного населення,

– зауважив він.

Ігор Овчарук також показав маршовий двигун від "Урагану" та залишки "Смерча". Військовий каже, що такі снаряди не спричиняють вибух, а лише руйнування будівель. Щоправда, після ударів усе ж відбувалося займання в деяких будинках. Але лише в тих, де було прокладено газопостачання. Тому ще пішов додатково вибух від газу.



На Салтівці майже не залишилося неушкоджених вікон / Фото 24 каналу

"Цілих снарядів від "Градів" не знайшли, тому що всі влучили та поруйнували будинки", – підкреслив сапер.

За його словами, також знаходили й авіаційні бомби. Найбільша, яку ми вилучили, була ФАБ-500. Трапилося це 3 березня.

Що таке ФАБ-500 Це радянська потужна авіаційна бомба. Її створили для бомбардування великого скупчення військ, а також для руйнування стратегічних об'єктів, зокрема залізниць.



Спеціально для бомби розробили особливо потужну суміш ВВ — ТГА (тринітротолуол, гексоген, алюміній). Її згодом застосовували у нових, потужніших модифікаціях ФАБ-2000.



Дані взято з Це радянська потужна авіаційна бомба. Її створили для бомбардування великого скупчення військ, а також для руйнування стратегічних об'єктів, зокрема залізниць.Спеціально для бомби розробили особливо потужну суміш ВВ — ТГА (тринітротолуол, гексоген, алюміній). Її згодом застосовували у нових, потужніших модифікаціях ФАБ-2000.Дані взято з Вікіпедії

На Салтівці снаряди досі лежать у землі, в будинках – діри

Найбільше від російської агресії постраждав харківський житловий район Салтівка. Тут досі в землі лежать касети від "Ураганів". Одна із таких прилетіла на територію дитячого садочка. Рятувальники її витягли обережно з допомогою спецтехніки, водночас намагалися не пошкодити гойдалки.

До теми Російські боєприпаси, які застрягли у харківських будинках, – моторошні фото

Снаряд від "Урагану" на території дитсадочка в Харкові та що від нього залишилося / Фото 24 каналу

Крім того, на Салтівці снаряди лежать поряд із будинками. Самі ж будинки – в дірках.

"Подарунки" з Росії: як сапери очищають Харків від різного залізяччя – дивіться відео 24 каналу

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми – зараз найшвидші. Цілодобово!

До теми – Ситуація в Харкові на 8 березня: дивіться відео 24 каналу