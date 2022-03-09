Саперы показали 24 каналу, чем именно били орки по Харькову. Также можно увидеть ужасающие последствия таких ударов – дыры в домах и огромные воронки в земле.

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Заметим, что кассетные снаряды прилетали не только в жилые дома. Сегодня кучу их фрагментов можно увидеть и на территориях школ, детских садов и т.д. Одновременно по всему городу работает куча бригад – едут по заявкам о подозрительных предметах.

Авиационные бомбы и остатки от систем "Ураган" и "Смерч"

В основном остатки от снарядов сегодня безопасны. Всех их изымают представители Международного центра гуманитарного разминирования. Об этом рассказал начальник Группы пиротехнических работ подполковник службы Гражданской защиты Игорь Овчарук.

Непосредственно здесь есть остатки от систем "Ураган" и "Смерч". Все взрывные предметы сработали на позиции наших войск. Но также есть попадание этих кассетных элементов в жилые дома или на территорию города. Они также срабатывали и среди мирного населения,

– заметил он.

Игорь Овчарук также показал маршевый двигатель от "Урагана" и остатки "Смерча". Военный говорит, что такие снаряды не влекут за собой взрыв, а только разрушение зданий. Правда, после ударов все же происходило возгорание в некоторых домах. Но только у тех, где было проложено газоснабжение. Потому еще пошел дополнительно взрыв от газа.

На Салтовке почти не осталось невредимых окон / Фото 24 канала

"Целых снарядов от "Градов" не нашли, потому что все попали и разрушили дома", – подчеркнул сапер.

По его словам, также находили авиационные бомбы. Самая большая, которую мы изъяли, была ФАБ-500. Случилось это 3 марта.

Что такое ФАБ-500 Это мощная советская авиационная бомба. Ее создали для бомбардировки большого скопления войск, а также для разрушения стратегических объектов, в том числе железных дорог.



Специально для бомбы была разработана особенно мощная смесь ВВ — ТГА (тринитротолуол, гексоген, алюминий). Ее впоследствии применяли в новых, более мощных модификациях ФАБ-2000.



Данные взяты из Это мощная советская авиационная бомба. Ее создали для бомбардировки большого скопления войск, а также для разрушения стратегических объектов, в том числе железных дорог.Специально для бомбы была разработана особенно мощная смесь ВВ — ТГА (тринитротолуол, гексоген, алюминий). Ее впоследствии применяли в новых, более мощных модификациях ФАБ-2000.Данные взяты из Википедии

На Салтовке снаряды до сих пор лежат в земле, в домах – дыры

Больше всего от российской агрессии пострадал харьковский жилой район Салтовка. Здесь до сих пор в земле лежат кассеты от "Ураганов". Одна из таких прилетела на территорию детского сада. Спасатели ее вытащили осторожно с помощью спецтехники, вместе с тем пытались не повредить качели.

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Снаряд от "Урагана" на территории детсада в Харькове и что от него осталось / Фото 24 канала

Кроме того, на Салтовке снаряды лежат рядом с домами. Сами же дома – в дырах.

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