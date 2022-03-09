Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям опубликовала фото неразорванных снарядов на Харьковщине.

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Помните о безопасности и доверьте дело по выяснению боеспособности ВНП специалистам. Главное, не паникуйте!

– напомнили специалисты Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования.

Неразорванные снаряды в Харькове / Фото ГСЧС

Неразорванные снаряды в Харькове / Фото ГСЧС

Неразорванные снаряды в Харькове / Фото ГСЧС

Неразорванные снаряды в Харькове / Фото ГСЧС

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