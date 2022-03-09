Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото боєприпасів окупантів на Харківщині.

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Пам'ятайте про безпеку та довірте справу по з'ясуванню боєздатності ВНП фахівцям. Головне, не панікуйте!
– нагадали фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

Снаряди у Харкові

Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС

Снаряди у Харкові

Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС

Снаряди у Харкові

Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНССнаряди у Харкові

Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС

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Нерозірвані снаряди у Харкові / Фото ДСНС