Державна служба України з надзвичайних ситуацій опублікувала фото боєприпасів окупантів на Харківщині.
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Пам'ятайте про безпеку та довірте справу по з'ясуванню боєздатності ВНП фахівцям. Головне, не панікуйте!
– нагадали фахівці Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування.
Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС
Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС
Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС
Боєприпаси окупантів у Харкові / Фото ДСНС
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