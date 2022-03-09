Сапери показали 24 каналу, чим саме били орки по Харкову. Також можна побачити жахливі наслідки таких ударів – дірки у будинках і величезні вирви в землі.

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Зауважимо, що касетні снаряди прилітали не лише в житлові будинки. Сьогодні купу їхніх фрагментів можна побачити й на територіях шкіл, дитячих садочків тощо. Одночасно по всьому місту працює купа бригад – їдуть за заявками про підозрілі предмети.

Авіаційні бомби та залишки від систем "Ураган" і "Смерч"

Здебільшого залишки від снарядів сьогодні є безпечними. Усіх їх вилучають представники Міжнародного центру гуманітарного розмінування. Про це розповів начальник Групи піротехнічних робіт підполковник служби Цивільного захисту Ігор Овчарук.

Безпосередньо тут є залишки від систем "Ураган" і "Смерч". Усі вибухові предмети спрацювали на позиції наших військ. Але також є потрапляння цих касетних елементів у житлові будинки або на територію міста. Вони також спрацьовували й серед мирного населення,

– зауважив він.

Ігор Овчарук також показав маршовий двигун від "Урагану" та залишки "Смерча". Військовий каже, що такі снаряди не спричиняють вибух, а лише руйнування будівель. Щоправда, після ударів усе ж відбувалося займання в деяких будинках. Але лише в тих, де було прокладено газопостачання. Тому ще пішов додатково вибух від газу.



На Салтівці майже не залишилося неушкоджених вікон / Фото 24 каналу

"Цілих снарядів від "Градів" не знайшли, тому що всі влучили та поруйнували будинки", – підкреслив сапер.

За його словами, також знаходили й авіаційні бомби. Найбільша, яку ми вилучили, була ФАБ-500. Трапилося це 3 березня.

Що таке ФАБ-500 Це радянська потужна авіаційна бомба. Її створили для бомбардування великого скупчення військ, а також для руйнування стратегічних об'єктів, зокрема залізниць.



Спеціально для бомби розробили особливо потужну суміш ВВ — ТГА (тринітротолуол, гексоген, алюміній). Її згодом застосовували у нових, потужніших модифікаціях ФАБ-2000.



Дані взято з Це радянська потужна авіаційна бомба. Її створили для бомбардування великого скупчення військ, а також для руйнування стратегічних об'єктів, зокрема залізниць.Спеціально для бомби розробили особливо потужну суміш ВВ — ТГА (тринітротолуол, гексоген, алюміній). Її згодом застосовували у нових, потужніших модифікаціях ФАБ-2000.Дані взято з Вікіпедії

На Салтівці снаряди досі лежать у землі, в будинках – діри

Найбільше від російської агресії постраждав харківський житловий район Салтівка. Тут досі в землі лежать касети від "Ураганів". Одна із таких прилетіла на територію дитячого садочка. Рятувальники її витягли обережно з допомогою спецтехніки, водночас намагалися не пошкодити гойдалки.

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Снаряд від "Урагану" на території дитсадочка в Харкові та що від нього залишилося / Фото 24 каналу

Крім того, на Салтівці снаряди лежать поряд із будинками. Самі ж будинки – в дірках.

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