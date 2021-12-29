Дитя було непристебнутим: у поліції розкрили обставини ДТП під Харковом, де загинуло немовля

Шестимісячна дівчинка, яка загинула у моторошній аварії поблизу Чугуєва 29 грудня, не була пристебнута ременем безпеки.

Дитина лежала на задньому сидінні і в момент зіткнення автівок отримала несумісну з життям травму голови. Трагедія сталася об 11:56 біля селища Іванівка на Харківщині.

За темою 6-місячна дівчинка загинула в потрійній ДТП на Харківщині: відео з місця події

Потрійний удар

За словами правоохоронців, автомобілем Toyota керувала 42-річна жінка. У якийсь момент вона вилетіла на зустрічну смугу і зіштовхнулася з "Газеллю". Крім того, пошкоджень зазнала і вантажівка MAN.

Мати загиблої дитини вижила, але з травмами потрапила до лікарні. У неї зламані щелепа та ніс.

На місці працювала слідчо-оперативна група, аби з'ясувати усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Під Харковом в аварії загинуло 6-місячне немовля / Фото Харківської обласної прокуратури, поліції Харківської області

Варто звернути увагу – в Україні діють штрафи за перевезення дітей без автокрісел: відео