Ребенок лежал на заднем сиденье и в момент столкновения автомобилей получил несовместимую с жизнью травму головы. Трагедия произошла в 11:56 возле поселка Ивановка на Харьковщине.

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Тройной удар

По словам правоохранителей, автомобилем Toyota управляла 42-летняя женщина. В какой-то момент она вылетела на встречную полосу и столкнулась с "Газелью". Кроме того, повреждения получил и грузовик MAN.

Мать погибшего ребенка выжила, но с травмами попала в больницу. У нее сломаны челюсть и нос.

Важно! На месте работала следственно-оперативная группа, чтобы выяснить все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Под Харьковом в аварии погиб 6-месячный младенец / Фото Харьковской областной прокуратуры, полиции Харьковской области