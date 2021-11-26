Для мене було шоком, що він сів за кермо мого авто, – мати харківського мажора про сина

Мати обвинуваченого у ДТП з Infinti у Харкові розповіла, що завжди дбала про сина та намаглася бути прикладом для своїх дітей. Марина Дегтяр каже, що ніколи не порушувала за кермом і має багаторічний стаж водіння.

Жінка вважає, що їздити Миколу вчили його друзі-авторитети. Марина Дегтяр також звернулась до родини загиблого в ДТП. Вона хоче вибачитись перед донькою чоловіка й поспілкуватися особисто. Деталі про сина жінка розповіла 25 листопада.

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"З дитинства був гіперактивним"

Мати Марина розповідає, що Микола був з дитинства дуже активним. У підлітковому віці він намагався стати крутим. Хлопця притягували високі матеріальні статки й він хотів жити на "вищому соціальному рівні". Таке ж у підлітка було оточення. Марина Дегтяр каже, що друзі могли вплинути на її сина згубно.

Адже сама жінка прагнула до того, щоб виховувати сина добре. Вона відвідувала з сином психолога, заохочувала його до занять різними видами спорту. Однак перемагав "авторитет вулиці".

Я маю 20-річний стаж водіння, не маю жодного ДТП, діти бачили приклад законного водіння, я ніколи не порушувала. Я лише такі приклади давала дітям,

– каже Марина Дегтяр.

За словами матері, кермувати Миколу навчили друзі, а вона навіть не знала, що хлопець вміє їздити. Жінка розповідає, що була шокована, коли дізналася про те, що хлопець сів за кермо та ще й спричинив ДТП.

Жінка звернулася до родини загиблого

Марина Дегтяр хоче вибачитися перед донькою загиблого Настею, тому просить дівчину звернутись до неї. Адже розповідає, що зверталась до їхньої родини офіційно, але відповіді не отримала.

До того ж Марина каже, що потерпілій дівчині, яка їхала в Infiniti, кошти за операцію відшкодувала. Особисто дівчину вона раніше не знала.

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