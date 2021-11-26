Марина Дегтярь также обратилась к семье погибшего в ДТП. Она бы хотела извиниться перед дочерью мужчины и пообщаться лично. Детали о сыне женщина рассказала 25 ноября.

Обратите внимание Смертельное ДТП в Харькове: следователи допросили мать 16-летнего мажора

"С детства был гиперактивным"

Мать Марина рассказывает, что Николай был с детства очень активным. В подростковом возрасте он пытался стать крутым. Парня притягивали высокие материальные состояния и он хотел жить на "высшем социальном уровне". Такое же у подростка было окружение. Марина Дегтярь говорит, что друзья могли повлиять на ее сына пагубно.

Ведь сама женщина стремилась к тому, чтобы воспитывать сына хорошо. Она посещала с сыном психолога, поощряла его к занятиям различными видами спорта. Однако побеждал "авторитет улицы".

Я имею 20-летний стаж вождения, не имею ни одного ДТП, дети видели пример законного вождения, я никогда не нарушала. Я лишь такие примеры давала детям,

– говорит Марина Дегтярь.

По словам матери, водить Николая научили друзья, а она даже не знала, что парень умеет ездить. Женщина рассказывает, что была шокирована, когда узнала о том, что парень сел за руль да еще и вызвал ДТП.

Женщина обратилась к семье погибшего

Марина Дегтярь хочет извиниться перед дочерью погибшего Настей, поэтому просит девушку обратиться к ней. Ведь рассказывает, что обращалась к их семье официально, но ответа не получила.

К тому же Марина говорит, что потерпевшей девушке, которая ехала в Infiniti, средства за операцию возместила. Лично девушку она раньше не знала.

Смертельное ДТП с Infiniti: коротко