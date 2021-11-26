Марина Дегтярь также обратилась к семье погибшего в ДТП. Она бы хотела извиниться перед дочерью мужчины и пообщаться лично. Детали о сыне женщина рассказала 25 ноября.
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"С детства был гиперактивным"
Мать Марина рассказывает, что Николай был с детства очень активным. В подростковом возрасте он пытался стать крутым. Парня притягивали высокие материальные состояния и он хотел жить на "высшем социальном уровне". Такое же у подростка было окружение. Марина Дегтярь говорит, что друзья могли повлиять на ее сына пагубно.
Ведь сама женщина стремилась к тому, чтобы воспитывать сына хорошо. Она посещала с сыном психолога, поощряла его к занятиям различными видами спорта. Однако побеждал "авторитет улицы".
Я имею 20-летний стаж вождения, не имею ни одного ДТП, дети видели пример законного вождения, я никогда не нарушала. Я лишь такие примеры давала детям,
– говорит Марина Дегтярь.
По словам матери, водить Николая научили друзья, а она даже не знала, что парень умеет ездить. Женщина рассказывает, что была шокирована, когда узнала о том, что парень сел за руль да еще и вызвал ДТП.
Женщина обратилась к семье погибшего
Марина Дегтярь хочет извиниться перед дочерью погибшего Настей, поэтому просит девушку обратиться к ней. Ведь рассказывает, что обращалась к их семье официально, но ответа не получила.
К тому же Марина говорит, что потерпевшей девушке, которая ехала в Infiniti, средства за операцию возместила. Лично девушку она раньше не знала.
Смертельное ДТП с Infiniti: коротко
- 26 октября водитель Infiniti на бешеной скорости врезался в Chevrolet. Известно, что перед тем он еще и проигнорировал красный свет.
- В машине ехал 16-летний Николай, который по данным следствия, управлял машиной. Кроме него в машине ехали еще двое 19-летних парней и несовершеннолетняя девушка.
- В результате аварии погиб водитель Chevrolet, а пассажиры Infiniti сильно пострадали.
- Известно, что Николай имел условный срок за стрельбу в 2019 году. В своем инстаграме он любил щеголять скоростной ездой за рулем, пачками денег и автоматами в багажнике.
- Полиция открыла дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего ДТП.