У Росії максимально цинічна ціль: ворог атакував Харків нетиповим дроном

Росія атакувала Слобідський район Харкова новим для міста типом безпілотника – "Італмас", який зазвичай використовує в прифронтових регіонах. Унаслідок прильоту пошкоджена житлова будівля та ресторан. Також атакували Салтівський район, де падіння безпілотника спричинило пожежу.

Кореспондентка 24 Каналу Анна Черненко розповіла, що Росія постійно модернізує свої технології та розширює застосування нових типів дронів.

Скільки людей постраждали в наслідок атаки по Харкову?

Це був один з небагатьох випадків застосування цього дрону саме по Харкову, тоді як в регіоні він використовується частіше. Унаслідок атаки по Слобідському районі спалахнула пожежа в господарській будівлі.

Окрім того, одна людина отримала поранення, а 9 людей – переважно старших за 55 років – перебувають у стресовому стані.

Оскільки це сталось о 08:00, то батьки ще не встигли вивести дітей на майданчик, що знаходиться поруч.

Влучання сталося в декількох метрах від багатоповерхівки. Одна людина з пораненням голови перебуває в стані середньої важкості та отримує медичну допомогу. Ворог постійно модернізує свої засоби ураження, тому фахівці проводитимуть додаткові дослідження,

– сказав директор Департаменту НС Харківської міськради Богдан Гладких.

У Салтівському районі Харкова безпілотник впав на землю близько 14:00. Після детонації загорілася трава, зараз на місці працюють рятувальники. Експерти встановлюють тип БпЛА.

