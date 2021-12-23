У ДТП на Харківщині загинув працівник митниці: який стан інших потерпілих

На Харківщині зранку 23 грудня сталася жорстка ДТП двох легковиків. У ній загинув працівник митниці, а ще 4 людей госпіталізували.

Згодом на місце прибули не лише медики, а кілька авто правоохоронців. Слідчі одразу почали встановлювати обставини цієї трагедії.

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Що розповіли в лікарні швидкої допомоги

Аварія трапилася на трасі між Харковом і Старим Салтовом приблизно о 8 ранку. Її деталі та відео з місця оприлюднили в мережі вже через кілька годин.

Також розповів деталі голова Центру екстреної медичної допомоги області Віктор Забашта. За його словами, митник загинув від отриманих травм ще до приїзду швидкої.

Про потерпілих медик розповів, що троє з них мають політравми та перебувають у різному стані. Також в одної людини діагностували перелом кістки стегна.

Місце ДТП, в якій загинув митник із Харківщини: дивіться відео

Кілька жорстких ДТП напередодні

Ввечері 22 грудня у Шевченківському районі Дніпра легковик Subaru проїхав на заборонений сигнал світлофору та спровокував аварію з потерпілими. Після зіткнення авто відкинуло на пішоходів. Госпіталізували одразу кількох людей.

На Херсонщині 21 грудня водійка легковика вилетіла на зустрічну смугу та зіткнулась з іншим авто. Як наслідок, одна людина загинула, ще 4 осіб госпіталізували у важкому стані.

У Борисполі затримали п'яного водія Audi, який вранці 22 грудня влаштував там небезпечну аварію. За даними поліції він на шаленій швидкості влетів у легковик Honda. Виявилося, що в крові водія було 1,84 проміле алкоголю, що більше ніж у 9 разів перевищує допустиму норму.

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Читайте повний текст публікації телеграму "Труха Харків":

Смертельна ДТП у бік Ст.Салтова: загинув співробітник митниці. Сьогодні о 8-й ранку зіткнулися три автомобілі, одна з машин належить митній службі.

"Співробітник відомства загинув дома. Ще чотирьох громадян із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували: у трьох – політравми, в одного постраждалого – перелом стегна", – розповів начальник екстреної медицини Забашта.