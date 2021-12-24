ДТП з мажором у Харкові: прокуратура завершила розслідування

24 грудня 2021 , 16:10
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Джерело:

юридична компанія Міллер

У справі про резонансну аварію з Infiniti у Харкові завершили досудове розслідування. Адвокати потеріплої сторони очікують, що вже наступного тижня обвинувальний акт передадуть до суду.

У юридичній компанії Міллер повідомили, що провели весь необхідний комплекс слідчих дій. Усі докази у справі зібрані.
 

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Сторона захисту та сторона потерпілих отримали матеріали 

Рішення про завершення досудового розслідування ухвалили 24 грудня. Тепер сторона захисту та сторона потерпілих мають можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження.

У компанії Міллер наголосили, що провадження стосовно ймовірного незаконного заволодіння транспортним засобом вже розслідується. Проте – в окремому провадженні.

Орієнтовно в наступний четвер, обвинувальний акт у кримінальному провадженні буде направлено до суду для розгляду. Після надходження обвинувального акта, у суду буде 5 днів для призначення дати підготовчого судового засідання,
– пояснили адвокати.

Зверніть увагу! Юридична компанія Міллер представляє інтереси дітей загиблого водія Chevrolet Aveo.

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Що відомо про резонансне ДТП з 16-річним мажором у Харкові:

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Допис юридичної компанії Міллер:

Слідство завершило розслідування обставин смертельного ДТП, що сталось 26 жовтня 2021 року на проспекті Гагаріна у Харкові. Проведено весь необхідний комплекс слідчих дій та зібрано докази по справі.
Важливі факти:
1. На початку цього тижня було продовжено строк досудового розслідування та строк тримання під вартою підозрюваному Миколі Харківському;
2. Сьогодні прийнято рішення про завершення досудового розслідування. У порядку статті 290 КПК України стороні захисту та стороні потерпілих надано можливість ознайомитись з матеріалами кримінального провадження;
3. Кваліфікація дій Миколи Харківського, на момент завершення досудового розслідування - порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті водія Chevrolet Aveo та нанесенні тілесних ушкоджень іншим потерпілим (ч. 2 ст. 286 ККУ), а також завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину (ч. 1 ст. 383 ККУ);
4. Провадження стосовно ймовірного незаконного заволодіння транспортним засобом (ст. 289 ККУ) вже розслідується, але в окремому провадженні.
 
Автор: Ірина Пундор