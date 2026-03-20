Харків Обстріли Харкова У Харкові після обстрілу була знеструмлена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"
20 березня, 10:29
У Харкові після обстрілу була знеструмлена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Унаслідок російської атаки на Харків ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів" залишилася без електропостачання.
  • Установка працювала на аварійних дизель-генераторах до 13 березня.

Унаслідок російської атаки на Харків у ніч з 11 на 12 березня без електроспоживання опинилася ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Вона була змушена працювати на генераторі.

Про це повідомили у МАГАТЕ.

Що відомо про знеструмлення "Джерела нейтронів" через російський обстріл?

У МАГАТЕ повідомили, що Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) поінформувала їх про російську атаку в ніч з 11 на 12 березня. Через обстріли підстанції біля установки "Джерело нейтронів" у Харкові об'єкт залишався без електрики до 13 березня.

Під час цього відключення об'єкт забезпечувався електроенергією від аварійних дизель-генераторів, 
– зазначено у повідомленні.

Чи вперше ворог б'є біля "Джерела нейтронів" у Харкові?

  • "Джерело нейтронів" уже не вперше залишається без електропостачання через російські атаки. Від початку повномасштабної війни війська Росії неодноразово обстрілювали Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", де розташована ця дослідна ядерна установка. Вперше будівлю інституту пошкодили під час обстрілів увечері 10 березня 2022 року

  • Вже 17 березня 2022 року установку знову знеструмили внаслідок обстрілів. Після цього СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею – екоцид. Також нові пошкодження зафіксували 25 червня того ж року. 

  • У 2024 році атаки продовжилися: 4 квітня установка втратила зовнішнє електропостачання після влучань "Шахедів" у Харкові. До цього, у лютому 2024 року п'ятьом російським командувачам, серед яких троє генералів і двоє полковників, оголосили підозри за накази обстрілювати інститут, де зберігаються ядерні матеріали.