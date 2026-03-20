У Харкові після обстрілу була знеструмлена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів"
Унаслідок російської атаки на Харків у ніч з 11 на 12 березня без електроспоживання опинилася ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Вона була змушена працювати на генераторі.
Про це повідомили у МАГАТЕ.
Цікаво "Непотрібна": США вперше проголосували проти резолюції МАГАТЕ щодо ядерної безпеки в Україні
Що відомо про знеструмлення "Джерела нейтронів" через російський обстріл?
У МАГАТЕ повідомили, що Державна інспекція ядерного регулювання України (ДІЯРУ) поінформувала їх про російську атаку в ніч з 11 на 12 березня. Через обстріли підстанції біля установки "Джерело нейтронів" у Харкові об'єкт залишався без електрики до 13 березня.
Під час цього відключення об'єкт забезпечувався електроенергією від аварійних дизель-генераторів,
– зазначено у повідомленні.
Чи вперше ворог б'є біля "Джерела нейтронів" у Харкові?
"Джерело нейтронів" уже не вперше залишається без електропостачання через російські атаки. Від початку повномасштабної війни війська Росії неодноразово обстрілювали Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут", де розташована ця дослідна ядерна установка. Вперше будівлю інституту пошкодили під час обстрілів увечері 10 березня 2022 року.
Вже 17 березня 2022 року установку знову знеструмили внаслідок обстрілів. Після цього СБУ відкрила кримінальне провадження за статтею – екоцид. Також нові пошкодження зафіксували 25 червня того ж року.
У 2024 році атаки продовжилися: 4 квітня установка втратила зовнішнє електропостачання після влучань "Шахедів" у Харкові. До цього, у лютому 2024 року п'ятьом російським командувачам, серед яких троє генералів і двоє полковників, оголосили підозри за накази обстрілювати інститут, де зберігаються ядерні матеріали.