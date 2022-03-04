Евакуація з Харкова: люди покидають місто, яке бомбардує російська армія, – відео

4 березня на Південному вокзалі у Харкові багато людей. Вони намагаються виїхати з міст, яке варварськи обстрілює і бомбардує російська армія.

Сьогодні, 4 березня з Харкова буде кілька евакуаційних поїздів. Посадка на ці потяги, як і інші евакуаційні, пріоритетна для дітей, жінок та літніх людей.

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Харків та Харківську область від початку війни ворог нещадно обстрілює – цілеспрямовано руйнує інфраструктуру міста Харків. Стріляє в підстанції, щоб зашкодити електропостачанню. Б'є по котельнях, щоб зупинити теплопостачання в місті. окупант б'є по житлових будинках і вбиває харків'ян.

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