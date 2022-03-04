Сегодня, 4 марта, из Харькова отправятся несколько эвакуационных поездов. Посадка на эти поезда, как и другие эвакуационные, приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.

Внимание Экологический ущерб от пожара на нефтебазе в Василькове составляет 810 миллиардов гривен



Харьков и Харьковскую область с начала войны враг беспощадно обстреливает – целенаправленно разрушает инфраструктуру города . Стреляет в подстанции, чтобы навредить электроснабжению. Бьет по котельням, чтобы остановить теплоснабжение в городе. О ккупант бьет по жилым домам и убивает харьковчан.