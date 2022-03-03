Про це 3 березня розповів мер Харкова Ігор Терехов. Своє звернення він записував із такого ж місця, в якому перебувають всі жителі міста кілька діб, із укриття.
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Комунальники поступово відновлюють життєдіяльність Харкова після жахливої руйнації. Проте вороже бомбардування міста ще не завершилося, тому цим займаються під час звуків вибухів.
Про це 3 березня розповів мер Харкова Ігор Терехов. Своє звернення він записував із такого ж місця, в якому перебувають всі жителі міста кілька діб, із укриття.
Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Новина доповнюється...