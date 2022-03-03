Об этом 3 марта рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Свое обращение он записывал с такого же места, в котором находятся все жители города несколько суток, из укрытия.
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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что коммунальщики постепенно восстанавливают жизнедеятельность города. Он добавил, что это происходит во время вражеской бомбардировки.
Об этом 3 марта рассказал мэр Харькова Игорь Терехов. Свое обращение он записывал с такого же места, в котором находятся все жители города несколько суток, из укрытия.
Новость дополняется...