По данным генпрокурора Ирины Венедиктовой, агрессор совершил умышленное нападение и обстрел нефтебазы в селе Крячки Васильковской общины Киевской области.

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Пожар на нем привел к массовому загрязнению атмосферы вредными веществами и загрязнению земли бензопиреном с попаданием в подземные воды,

– отметила генпрокурор.

По информации Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, экологический ущерб от этого пожара составляет 810 миллиардов гривен.

Напомним, оккупанты также обстреляли и повлекли за собой пожары на нефтебазах в г. Ахтырка Сумской области и в г. Чернигове.