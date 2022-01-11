Ганяв вулицями і порушував правила: мати посадила за кермо Lexus неповнолітнього сина
Джерело:Нацполіція
Патрульні Харкова 11 січня зупинили авто, водій якого порушував правила дорожнього руху. Кермувальник виявився неповнолітнім, а збоку біля нього сиділа його мама.
Інцидент з 14-річним хлопцем трапився на вулиці Леся Сердюка. Він був за кермом автомобіля Lexus, коли його зупинили поліцейські, щоб перевірити документи, помітивши порушення.
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Яке покарання чекає на хлопця
На пасажирському сидінні сиділа мати юнака, яка й дала йому покермувати.
На жінку патрульні склали адміністративну постанову за статтею про передачу керування транспортом особі, яка не має права керування. Штраф за це порушення складає 3 400 гривень.
На хлопця патрульні склали адміністративні протоколи та передали матеріали до суду.
ДТП із підлітками в Україні
- У Харкові наприкінці жовтня 2021 року 16-річний підліток на Infiniti спричинив смертельну ДТП. З'ясувалося, що хлопець тоді мчав зі швидкістю у 180 кілометрів за годину.
- У місті Червоноград, що на Львівщині, 29 грудня 2021 року сталася жорстка ДТП. Там підліток за кермом BMW врізався в маршрутку. Внаслідок інциденту було 2 потерпілих.
- Також 12 грудня 2021 року близько 14:30 на проспекті Соборності у Луцьку трапилася резонансна ДТП. Відомо, що 16-річний водій Renault Megane втікав від патрульних. У салоні його автівки було ще 2 підлітків. Усі вони – студенти першого курсу місцевого коледжу.
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