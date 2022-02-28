Харків – досі під важким обстрілом

Харків окупанти накрили вогнем з "Градів". У місті є загиблі та багато поранених. Обстріл ворога не припиняється.

У Харкові не можуть встановити точну кількість загиблих та поранених неможливо, оскільки обстріли міста не не припиняються. "Гради", як видно на відео, летять не у військову інфраструктура, а прямо в житлові райони.

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Встановити кількість жертв та поранених наразі неможливо

Лише в одному місці снаряд спричинив пожежу та підпалив 5 автівок. Він приземливяс прямо біля багатоповерхівки, кажуть рятувальники. Тут виявили одного загиблого та кількох поранених.

Дивіться відео обстрілу Харкова:

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