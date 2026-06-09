Харків – під ударом укотре за день: є влучання, постраждали люди

Увечері 9 червня росіяни знову атакували Харків, використавши для обстрілу ударні безпілотники. В одному з районів сталося влучання.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Зауважимо, що не перший обстріл міста за останню добу.

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Які наслідки обстрілу?

Повітряну тривогу для Харкова та територіальної громади оголосили орієнтовно о 20:31. У Повітряних силах невдовзі повідомили про фіксацію БпЛА у напрямку Вільшан та Балаклії, а згодом уточнили про рух дронів до обласного центру.

Близько 20:48 кореспонденти Суспільного повідомили про вибухи, які чули у місті. Через кілька хвилин Ігор Терехов повідомив про влучання "Шахеда" у Холодногірському районі. Незадовго після цього було гучно вдруге.

За оновленими даними керівника обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, у Холодногірвському районі влучання сталося у житловий будинок. Унаслідок цього пошкоджена будівля поряд з ним, а також міські мережі.

Станом на момент публікації щонайменше двоє людей звернулися по медичну допомогу. Жодної додаткової інформації про їхній стан не вказують. Вже о 21:35 у місті було гучно втретє, подробиць цього удару наразі не оприлюднювали.