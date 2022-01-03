Харківські комунальники помстилися водію, який нахабно припаркувався

Харків рясно вкрило снігом ввечері 2 січня. З початку снігопаду розчищати дороги вирушило чимало техніки, однак комунальникам дуже заважають водії, які залишили машини з порушенням правил.

Одного з автовласників, який запаркувався упоперек дороги, комунальники вирішили досить жорстко покарати. Відео цього інциденту записали свідки, які згодом виклали запис у соцмережі.

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На записі видно, як комунальники блокують машину порушника.

Водій не зможе потрапити в автівку

Деякі водії не звернули увагу на те, що можуть заважати комунальникам та створити незручності для всіх мешканців міста.

Судячи з усього, працівників профільних служб це неабияк розлютило, тому вони вирішили помститися власнику Kia. Він залишив машину упоперек дороги та заблокував можливість нормально розчистити проїзну частину від снігу.

За допомогою трьох тракторів машину чоловіка засипали снігом так, що він навіть не зможе залізти всередину.

Трактори, які старанно згрібали сніг до машини порушника, побачило багато харків'ян, які здебільшого підтримували такий спосіб покарання автовласника.

Оцінили такий вчинок комунальників й користувачі мережі. Вони зазначили, що подібна "помста" може бути більш дієвою, аніж штраф та евакуація машини.

Між тим представники влади Харкова зверталися до водіїв з проханням пересісти на громадський транспорт та не заважати комунальникам розчищати дороги.

Дивіться відео покарання нахабного водія комунальниками у Харкові: